Die deutschen Fußballerinnen müssen beim Vierländerturnier in England einen weiteren Ausfall verkraften.

Frankfurt am Main (SID) - Die deutschen Fußballerinnen müssen beim Vierländerturnier in England einen weiteren Ausfall verkraften. Wie der DFB am Montag mitteilte, fehlt auch Spielmacherin Sjoeke Nüsken wegen eines positiven Coronatests bei den ersten Länderspielen des EM-Jahres.

Über eine weitere Nachnominierung werde noch entschieden. Bereits am Sonntag sagten die Wolfsburgerinnen Svenja Huth, Almuth Schult und Lena Lattwein kurzfristig ab.

Insgesamt muss Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg damit mindestens zwölf Spielerinnen ersetzen, im ursprünglichen Aufgebot fehlten aus unterschiedlichen Gründen beispielsweise bereits Spielführerin Alexandra Popp, Dzsenifer Marozsan und Melanie Leupolz.

Die DFB-Frauen starten am Donnerstag gegen Spanien in das hochkarätig besetzte Turnier. Sonntags geht es dann gegen Kanada, ehe zum Abschluss mittwochs Gastgeber England wartet.