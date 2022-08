München (SID) - Bahnrad-Sprinterin Emma Hinze steuert bei der Heim-EM in München auf die nächste Medaille zu. Die Weltmeisterin zog am Sonntag ohne Mühe ins Halbfinale am Montag (ab 15.45 Uhr/ZDF/ZDF-Mediathek) ein. In diesem steht auch Lea Sophie Friedrich. Der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) hat damit eine weitere Medaille sicher.

Hinze setzte sich im Viertelfinale souverän mit 2:0-Läufen gegen die Britin Sophie Capewell durch. Vize-Weltmeisterin Friedrich gab sich beim 2:0 gegen Alexandra Lochwinjuk aus der Ukraine keine Blöße.

Hinze und Friedrich hatten am Freitag Gold im Teamsprint gewonnen. Hinze gewann am Samstag zudem das 500-m-Zeitfahren.