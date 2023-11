Dank eines Viererpacks des Rekordtorjägers Romelu Lukaku hat Trainer Domenico Tedesco mit der belgischen Nationalmannschaft die Qualifikation zur Fußball-Europameisterschaft in Deutschland als Gruppensieger abgeschlossen. Im letzten Spiel der Gruppe F schlugen die bereits qualifizierten Roten Teufel mit dem ehemaligen Bundesligacoach Aserbaidschan souverän 5:0 (4:0), Lukaku erzielte in seinem 113. Länderspiel vier Tore in 20 Minuten und schraubte seine Rekordmarke auf 83 Treffer.

Tedescos Team zog damit wieder an der österreichischen Nationalmannschaft mit Trainer Ralf Rangnick vorbei, die am letzten Spieltag spielfrei war. Der 30-Jährige Lukaku, der 2010 als 16-Jähriger sein Nationalmannschaftsdebüt gegeben hatte, traf zweimal mit dem Kopf und zweimal mit dem Fuß (17./26./30./37.). Das fünfte Tor erzielte Leandro Trossard (90.). Die bereits gescheiterten Schweden siegten zum Abschluss 2:0 (1:0) gegen Estland.