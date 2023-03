Hannover (SID) - Uwe Bender ist nicht mehr Bundestrainer des Deutschland-Achters. Das bestätigte der Deutsche Ruderverband (DRV) am Montag dem SID, zuvor hatte die Funke-Mediengruppe darüber berichtet. Der 63-jährige Bender hatte das Paradeboot des DRV nach den Olympischen Sommerspielen 2016 in Rio de Janeiro von Ralf Holtmeyer übernommen.

Als Grund für die Trennung nannte der Verband gesundheitliche Probleme. Nach Informationen der Funke-Mediengruppe soll Bender in den Innendienst versetzt und nicht mehr in die aktive Arbeit mit den Athletinnen und Athleten eingebunden werden. Die Funke-Mediengruppe berichtet zudem über einen Konflikt Benders mit großen Teilen des Nationalteams, dieser sei bereits vor den Olympischen Spielen 2021 in Tokio entbrannt. Der DRV äußerte sich auf SID-Anfrage nicht zu den Details.

Unter Bender gewann der Achter drei Mal WM-Gold sowie vier EM-Titel. Zuletzt befand sich das DRV-Aushängeschild aber in einer sportlichen Krise: Bei der Heim-EM in München verpasste der Achter im vergangenen August eine Medaille, bei den Weltmeisterschaften im tschechischen Racice im folgenden Monat erstmals seit 23 Jahren gar das Finale.

Zunächst übernimmt Sabine Tschäge die Betreuung des Achters. Die 52-Jährige hatte zuletzt bereits die beiden Trainingslager in Lago Azul (Portugal) als Disziplintrainerin begleitet.