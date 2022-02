Köln (SID) - Dem einst teuersten Springpferd der Welt droht möglicherweise das Ende der Karriere im Sport. "Alice geht es gut, und sie ist auch im Training, aber zum jetzigen Zeitpunkt können wir es leider nicht abschätzen, ob sie noch einmal Turnier gehen wird oder nicht", schrieb Weltmeisterin Simone Blum (Zolling) bei Instagram: "Die Hoffnung stirbt zuletzt."

Fast zwei Jahre ist es her, dass Blum ihre Wunderstute letztmals auf einem Turnier vorstellte, Olympia 2021 in Tokio verpasste sie ebenso wie die EM wenige Wochen später in Riesenbeck. Ein hartnäckiger Bluterguss am Bein des Pferdes war der Ursprung allen Übels, hinzu kam ein Hexenschuss, der Alice zwischenzeitlich die volle Beweglichkeit raubte.

Mit der mittlerweile fast 15-jährigen Stute hatte Blum bei den Weltreiterspielen 2018 in Tryon/USA überraschend den Titel gewonnen. Damals galt Alice als eines der weltbesten Springpferde. Derzeit stehen zwei Fohlen von Alice im Stall von Simone Blum auf dem Eichenhof in Zolling, zwei weitere sollen in diesem Jahr zur Welt kommen.