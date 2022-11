Frankfurt am Main (SID) - Der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) reist mit 20 Athletinnen und Athleten zu den Cross-Europameisterschaften ins belgische Namur (5./6. November). Das Aufgebot gab der BDR am Dienstag bekannt. Die Wettkämpfe finden am Wochenende in sechs Altersklassen statt, die meisten Starter meldete der BDR in der Klasse U23 männlich (8). In der Eliteklasse der Männer ruhen die Hoffnungen auf dem deutschen Meister Marcel Meisen.

"Die Strecke in Namur ist sehr anspruchsvoll, technisch und konditionell eine der schwierigsten Weltcup-Strecken", sagte Bundestrainer Wolfgang Ruser, der vor allem mit Belgiern und Niederländern in den Medaillenrängen rechnet.