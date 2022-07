Nach dem perfekten Start in die Heim-EM treffen die englischen Lionesses im zweiten Gruppenspiel auf Norwegen.

Köln (SID) - Nach dem perfekten Start in die Heim-EM treffen die englischen Lionesses im zweiten Gruppenspiel auf Norwegen. Die Zuschauerbestmarke von 68.871 Fans kann in Brighton nicht getoppt werden, da nur rund 30.000 Zuschauer ins Stadion passen. Anstoß ist um 21.00 Uhr. Bereits drei Stunden zuvor hat in Southampton Englands Auftaktgegner Österreich gegen Nordirland nach dem 0:1 im ersten Spiel die Chance zur Wiedergutmachung.