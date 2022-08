Die deutschen Kunstturner haben sich bei den European Championships in München als Siebte im Vorkampf für das Teamfinale am Samstag qualifiziert.

München (SID) - Die deutschen Kunstturner haben sich bei den European Championships in München als Siebte im Vorkampf für das Teamfinale am Samstag (14.45 Uhr) qualifiziert. Am Barren wahrte der Olympia-Zweite Lukas Dauser die Chance auf seinen ersten EM-Titel, der Unterhachinger steht am Sonntag (16.15 Uhr) in der Medaillenentscheidung.

Die Goldmedaille im Einzel-Mehrkampf sicherte sich Joe Fraser aus Großbritannien vor den beiden Türken Ahmet Onder und Adem Asil. Dauser kam im Schlussklassement auf den neunten Platz. Zweiter deutscher Gerätefinalist am Sonntag (14.20 (Uhr) ist Nils Dunkel aus Erfurt am Pauschenpferd.