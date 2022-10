Frankfurt am Main (SID) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft kann im Jahr vor der Heim-EM 2024 gegen hochkarätige Gegner testen. Nach der Auslosung der EM-Qualifikationsgruppen am Sonntag in der Frankfurter Festhalle steht fest, dass das Team von Bundestrainer Hansi Flick Länderspiele gegen Weltmeister Frankreich, Vize-Europameister England und Belgien absolvieren kann. Flick war bei der Auslosung ebenso anwesend wie DFB-Geschäftsführer Oliver Bierhoff.

Deutschland ist als Gastgeber automatisch für die Endrunde qualifiziert. Anders als etwa Frankreich vor der EM 2016 verzichtete die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) auf eine Gastrolle bei der Qualifikation. Jetzt kann sich der DFB in den Fünfergruppen nach möglichen Testspiel-Gegnern umschauen. Es sind auch Spiele gegen Polen mit Torjäger Robert Lewandowski, die Ukraine, Österreich oder Ungarn möglich.