Ilkay Gündogan hofft trotz der aktuellen Probleme der deutschen Fußball-Nationalmannschaft weiter auf eine erfolgreiche Heim-EM 2024. "Das können Momente für die Ewigkeit werden", sagte er im Verbandsheft "DFB aktuell" über das Turnier im eigenen Land. Dabei gehe es "gar nicht so sehr darum, eine Trophäe hochzuheben. Es geht um die Erinnerungen, die man mit den Menschen teilt."

So sei es auch beim Champions-League-Triumph mit Manchester City gewesen, erklärte der Triple-Kapitän. "Mit den Menschen im Stadion, vor den Fernsehern, vor dem Hotel, auf dem Weg zum Stadion, wenn sie uns Spielern im Bus zujubeln. Das sind die Momente, an die man sich später erinnert." Die Bilder von der Siegerparade habe er "für immer in meinem Kopf abgespeichert".

Die DFB-Auswahl sieht der 32-Jährige als "qualitativ sehr, sehr gut besetzt. Das Potenzial ist definitiv da" für ein erfolgreiches Turnier. Trotz verkorkster WM sei sein "Gefühl nach wie vor positiv, wir haben eine gute Mannschaft beisammen. Wir müssen uns nicht verstecken vor den anderen. Ich sehe keine Nation, die den anderen haushoch überlegen wäre."