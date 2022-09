Frankfurt am Main (SID) - Die deutschen Fußballerinnen müssen im Länderspiel gegen Frankreich auf Sara Däbritz verzichten. Die Mittelfeldspielerin von Olympique Lyon musste für die Neuauflage des EM-Halbfinales (2:1) am 7. Oktober in Dresden aufgrund einer Sprunggelenkverletzung absagen. Für die Frankreich-Expertin nominierte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg Chantal Hagel von der TSG Hoffenheim nach.

Am Montag versammeln sich die Vize-Europameisterinnen für das erste Heimspiel nach der EM in England. Über 24.000 Tickets sind bereits abgesetzt, nur noch Stehplätze sind über das DFB-Ticketportal verfügbar.