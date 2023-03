Der erstmals in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft berufene Malick Thiaw (21) vom AC Mailand hätte beinahe für Finnland gespielt.

Frankfurt am Main (SID) - Der erstmals in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft berufene Malick Thiaw (21) vom AC Mailand hätte beinahe für Finnland gespielt. "Selbstverständlich" habe er sich mit dem Angebot auseinandergesetzt, als er 17 war, sagte der Innenverteidiger. "Aber es war schon immer mein Ziel, für Deutschland zu spielen. Ich wollte es hier packen. Mit 18 Jahren habe ich mich deshalb ganz bewusst für einen deutschen Pass entschieden", sagte er ran.de. Thiaw, geboren in Düsseldorf, hat auch finnische und senegalesische Wurzeln.

Bundestrainer Hansi Flick hat Thiaw, der mit Milan im Champions-League-Viertelfinale steht, für die Länderspiele gegen Peru (25. März/Mainz) und Belgien (28. März/Köln) nachnominiert. Armel Bella Kotchap vom FC Southampton hatte wegen einer Schulterverletzung absagen müssen. Thiaw ist einer von sechs Neulingen in Flicks Kader.