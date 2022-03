Für das DFB-Team steht der erste wirkliche Härtetest im WM-Jahr an. Gleichzeitig kämpfen einige europäische Topstars noch um ihr WM-Ticket.

Köln (SID) - Nach dem glanzlosen 2:0 gegen Israel steht für die deutsche Nationalmannschaft der erste wirkliche Härtetest im WM-Jahr an. In Amsterdam trifft das Team von Bundestrainer Hansi Flick auf den alten Rivalen Niederlande. Mit 16 Siegen bei zwölf Niederlagen und 16 Unentschieden in 44 Spielen spricht die Bilanz knapp für Deutschland. Anstoß ist um 20.45 Uhr.

Im Kampf um das EM-Ticket kann die deutsche U21 fast schon alles klar machen. Bei einem Sieg bei Verfolger Israel wäre Tabellenführer Deutschland Platz eins in der Gruppe B bei dann noch zwei ausstehenden Spielen kaum noch zu nehmen. Angepfiffen wird die Partie in Petach Tikwa um 17.00 Uhr.

In den Play-off-Finals geht es um zwei der drei letzten europäischen Tickets für die WM in Katar. Polen um Weltfußballer Robert Lewandowski trifft ab 20.45 Uhr auf die Schweden mit Zlatan Ibrahimovic, Portugal um Superstar Cristiano Ronaldo bekommt es zeitgleich mit Italien-Schreck Nordmazedonien zu tun. Wann und wie der letzte WM-Startplatz Europas vergeben wird, ist aufgrund der Krieges in der Ukraine noch offen.