Am zweiten Spieltag der Nations League trifft die deutsche Nationalmannschaft ab 20.45 Uhr in München auf England.

Köln (SID) - Am zweiten Spieltag der Nations League trifft die deutsche Nationalmannschaft ab 20.45 Uhr in München auf England. Nach dem 1:1 zum Auftakt in Italien geht es für die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick nicht nur um wichtige Punkte in der schweren Gruppe, sondern auch um die Revanche für das EM-Achtelfinal-Aus im vergangenen Jahr.

Das Ticket für die EM-Endrunde in Rumänien und Georgien hat die deutsche U21-Nationalmannschaft schon in der Tasche. Trotzdem ist das abschließende Qualifikationsspiel im polnischen Lodz für das Team von Trainer Antonio Di Salvo von Bedeutung. Das deftige 0:4 im Hinspiel wiegt noch schwer und soll ab 18.00 Uhr mit einem Sieg geradegerückt werden.