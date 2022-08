Kunstturner Nils Dunkel aus Halle hat bei den European Championships in München EM-Bronze am Pauschenpferd gewonnen.

München (SID) - Kunstturner Nils Dunkel aus Halle hat bei den European Championships in München EM-Bronze am Pauschenpferd gewonnen. Der Sieg ging an Titelverteidiger Harutjun Merdinjan aus Armenien vor dem Niederländer Koran de Munck.

Für den 25-jährigen Dunkel ist es die erste internationale Medaille. Bei der Premiere der European Championships 2018 in Glasgow hatte der Sportsoldat am Barren den vierten Platz belegt.

"Ich war bis zur Übung des letzten Turners sehr nervös. Am Ende wurde es richtig knapp. Aber die Medaille ist wirklich mega cool", sagte Dunkel, der deutsche Vize-Meister am Pauschenpferd.