Am Rande der Auslosung der Qualifikation der Fußball-EM 2024 in Deutschland hat erstmals die "Tournament Steering Group" der Endrunde getagt.

Frankfurt am Main (SID) - Am Rande der Auslosung der zehn Qualifikationsgruppen für die Fußball-EM 2024 in Deutschland am Sonntag in Frankfurt/Main hat erstmals die sogenannte "Tournament Steering Group" der Endrunde getagt. Das Gremium setzt sich zusammen aus Vertretern der an der Organisation beteiligten Verbände, Gastgeber-Städte und Regierungsbehörden.

Inhaltlich arbeitet das Gremium daran, die Planungen für das Turnier vor allem mit dem Fokus auf das Gastgeberland und die Städte zu synchronisieren, sowie die sportlich-organisatorischen und politischen Ziele der beteiligten Partner zu verzahnen. Der turnusmäßige Austausch ist bis nach der EM vorgesehen.

Der "Tournament Steering Group" gehören unter anderem UEFA-Präsident Aleksander Ceferin, DFB-Boss Bernd Neuendorf, Turnierdirektor Philipp Lahm und Innenministerin Nancy Faeser an.

"Für uns ist ganz entscheidend, dass die EM im eigenen Land nachhaltig ist, dass sie die Menschenrechte achtet, dass wir ein gutes Vorbild für die Welt sind", sagte Faeser: "Da wollen wir wir natürlich mit bestem Beispiel vorangehen."