Oberschleißheim (SID) - Der Berliner Jacob Schopf hat bei der Kanu-EM in München etwas überraschend den Titel im Kajak-Einer gewonnen. Der 23-Jährige kam am Freitag auf der Regattastrecke in Oberschleißheim nach 500 m mit einem Vorsprung von 0,225 Sekunden auf den zweitplatzierten Ungarn Adam Varga ins Ziel. Bronze ging an den Portugiesen Fernando Pimmenta (0,791 Sekunden zurück).

Für Schopf bedeutet der Titel die erste Einzelmedaille bei einer EM. Bei der WM im kanadischen Halifax hatte er vor knapp zwei Wochen die Bronzemedaille über 1000 m geholt.

Für den Deutschen Kanu-Verband (DKV) brachte Schopfs Erfolg die dritte Goldmedaille bei der Heim-EM in München. Schopf startet am Samstag noch über 500 m im Kajak-Vierer.