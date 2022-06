Zum Auftakt der Europameisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik in Tel Aviv haben die deutschen Athletinnen drei Finalplätze erkämpft.

Tel Aviv (SID) - Zum Auftakt der Europameisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik in Tel Aviv haben die deutschen Athletinnen drei Finalplätze erkämpft. Die Potsdamerin Margarita Kolosov qualifizierte sich für die Medaillenentscheidungen mit dem Reifen und dem Ball, mit dem Ball erreichte auch Darja Varfolomeev aus Schmiden den Endkampf am Sonntag.

Begünstigt wurde das Abschneiden der beiden Gymnastinnen vom Ausschluss der russischen Sportlerinnen wegen des Angriffskriegs auf die Ukraine.