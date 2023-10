Israels Fußball-Nationalmannschaft zieht für die kommenden EM-Qualifikationsspiele nach Ungarn um. Wie die Europäische Fußball-Union UEFA am Dienstag mitteilte, wird Israel die Begegnungen gegen die Schweiz (15. November) und Rumänien (18. November) in der Pancho Arena der Puskas-Akademie in Felcsut rund 20 km westlich von Budapest austragen.

Israel kann wegen der derzeitigen Bedrohungslage gemäß eines UEFA-Beschlusses keine Heimspiele im eigenen Land austragen. Zuschauer sind im weniger als 4000 Personen fassenden Stadion in Felcsut zugelassen.

Israel ist in der Gruppe I Tabellendritter und darf noch auf die Qualifikation für die Euro im kommenden Jahr in Deutschland hoffen.