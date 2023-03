Mit Mathias Honsak vom Darmstadt 98 startet die österreichische Fußball-Nationalmannschaft in die Qualifikation für die EM 2024.

Köln (SID) - Mit Mathias Honsak vom Zweitliga-Spitzenreiter Darmstadt 98" itemprop="name" />Darmstadt 98 startet die österreichische Fußball-Nationalmannschaft in die Qualifikation für die EM 2024. Der 26-Jährige steht erstmals im Kader von Teamchef Ralf Rangnick, den der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) am Dienstag bekannt gab. Honsak, der seit 2019 für die Lilien aufläuft, könnte sein Debüt in den Auftaktpartien gegen Aserbaidschan (24. März) und Estland (27. März) feiern.

Neben Darmstadts Linksaußen nominierte Rangnick acht weitere Legionäre, die in der Fußball-Bundesliga ihre Schuhe schnüren. Ebenfalls mit dabei sind Philipp Lienhart, Michael Gregoritsch (beide SC Freiburg), Florian Kainz, Dejan Ljubicic (beide 1. FC Köln), Christoph Baumgartner ( TSG Hoffenheim), Konrad Laimer ( RB Leipzig), Patrick Wimmer (VfL Wolfsburg) und Karim Onisiwo ( FSV Mainz 05).