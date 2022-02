Zum Abschluss des Mini-Turniers geht es für die deutschen Fußballerinnen vor 13.000 Zuschauern in Wolverhampton gegen den Gastgeber England.

Wolverhampton (SID) - Die Vorfreude auf den EM-Vorgeschmack ist riesig: Zum Abschluss des Mini-Turniers geht es für die deutschen Fußballerinnen vor 13.000 Zuschauern in Wolverhampton gegen den Gastgeber England. "Das ist ein super Gegner, der uns alles abverlangen wird", sagte Fußball-Nationaltorhüterin Merle Frohms vor dem Klassiker am Mittwoch (20.30 Uhr/zdf.de). "Wir werden alles daransetzen", versicherte die Eintracht-Keeperin, die englischen Fans "ein bisschen zum Schweigen zu bringen".

So wie Ende 2019 in Wembley. Damals besiegten Frohms und Co. die Lionesses im Länderspiel vor fast 78.000 Zuschauern im Fußball-Tempel mit 2:1. "Eine einmalige Kulisse, für manche vielleicht das Highlight der bisherigen Karriere", schwärmte Frohms im Rückblick.

Auch Martina Voss-Tecklenburg ist "voller Vorfreude" auf das Wiedersehen. Die Bundestrainerin erwartet in dieser Phase der Vorbereitung auf die EURO (6. bis 31. Juli) weitere wertvolle Erkenntnisse gegen einen "Gegner, der hier in knapp fünf Monaten Europameister im eigenen Land werden möchte, und so werden sie auftreten."

Nach dem 1:1 gegen Spanien und dem 0:1 gegen die Olympiasieger aus Kanada wünscht sich die 54-Jährige "mehr Spielruhe" von ihrer ersatzgeschwächten Auswahl. Gegen diese Topgegner zeige sich: "Das Level, richtige Entscheidungen abhängig von der Spielsituation zu treffen, müssen wir erhöhen."