Mittelfeldstar Jude Bellingham wird der englischen Fußball-Nationalmannschaft in den anstehenden EM-Qualifikationsspielen nicht zur Verfügung stehen. Dies teilte der englische Verband FA am Dienstag mit. Der frühere Dortmunder sei nach der Ankunft medizinisch untersucht worden und reise nun zurück zu Real Madrid, um sich dort weiter behandeln zu lassen. Bellingham hatte zuletzt wegen einer Schulterverletzung pausieren müssen.

England hat sein Ticket für die EM im kommenden Jahr in Deutschland bereits sicher. Zum Abschluss der Qualifikation geht es am Freitag (20.45 Uhr) gegen Malta und drei Tage später in Skopje gegen Nordmazedonien.