Frankfurt am Main (SID) - Florettfechterin Leonie Ebert hat der deutschen Mannschaft bei der EM in Antalya gleich zum Auftakt eine Medaille beschert. Die 22-Jährige zog am Freitag ins Halbfinale ein und hat damit mindestens Bronze sicher. Um den Einzug ins Finale kämpft die Olympia-Teilnehmerin gegen Ex-Weltmeisterin Alice Volpi (17.30 Uhr) aus Italien, die in der Runde der letzten acht gegen Anne Sauer gewann.

Ebert ( Werbach) setzte sich im Viertelfinale mit 15:9 gegen die Britin Carolina Stutchbury durch. Da es bei der EM im Einzel kein Gefecht um Platz drei gibt, ist der Halbfinaleinzug gleichbedeutend mit einem Podestplatz. Für Ebert ist es die erste EM-Einzelmedaille, 2017 hatte sie mit dem Team bereits Bronze gewonnen.

Am ersten EM-Wettkampftag stehen für den Deutschen Fechter-Bund (DFeB) zudem noch die Säbel-Männer um den Dormagener Matyas Szabo auf der Planche. Nach dem Karriereende von Ausnahmefechter Max Hartung befindet sich das Team, das bei der Heim-EM 2019 Gold gewonnen hatte, im Neuaufbau. Erstmals seit den Titelkämpfen in Düsseldorf findet wieder eine EM statt.

Am Samstag und Sonntag stehen weitere Einzelwettbewerbe auf dem Programm, zum Start in die kommende Woche beginnt der Kampf um die Team-Medaillen.