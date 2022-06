Die Gruppe DTB hat bei den Europameisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik in Tel Aviv im Mannschaftswettbewerb den zwölften Platz belegt.

Hamburg (SID) - Die Gruppe des Deutschen Turner-Bundes (DTB) hat bei den Europameisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik in Tel Aviv im Mannschaftswettbewerb den zwölften Platz belegt. Der Sieg ging an das Quintett von EM-Gastgeber Israel vor Italien und Aserbaidschan.

In beiden Kürdurchgängen unterliefen den deutschen Gymnastinnen mehrere Fehler. Topfavorit Russland war wegen des Angriffskriegs auf die Ukraine von der Teilnahme ausgeschlossen worden.