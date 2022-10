DFL-Chefin Donata Hopfen sieht in der Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland großes Potenzial.

Frankfurt am Main (SID) - DFL-Chefin Donata Hopfen sieht in der Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland großes Potenzial. "Die EURO bietet in meinen Augen riesige Chancen", sagte die Geschäftsführerin der Deutschen Fußball-Liga (DFL), die die Auslosung der Qualifikationsgruppen am Sonntag in der Festhalle in Frankfurt/Main verfolgte.

"Das Turnier kann dazu beitragen, die Menschen wieder stärker zu verbinden – in Deutschland, so wie wir es Woche für Woche in der Bundesliga und 2. Bundesliga erleben, aber auch über die Landesgrenzen hinweg", betonte die 46-Jährige. Mit der EM könne der Fußball "aus Deutschland heraus mit seinen vielen positiven Emotionen ein starkes Signal der europäischen Gemeinsamkeit senden".