Frankfurt am Main (SID) - Der dreimalige Olympiasieger Sebastian Brendel hat mit seinem Zweierpartner Tim Hecker beim Kanu-Weltcup in Posen/Polen den nächsten souveränen Sieg eingefahren. Wie schon vor einer Woche im tschechischen Racice gewann das Canadier-Duo ungefährdet über 1000 m. Über die halbe Distanz landeten Brendel und Hecker auf Rang vier.

Für einen weiteren Sieg sorgten Jule Hake und Paulina Paszek über 500 m im Kajak-Zweier. Das Paradeboot des Deutschen Kanu-Verbandes (DKV) musste sich nach Platz vier beim ersten Weltcup über 500 m nun mit Rang zwei begnügen. Der Kajak-Vierer, der in Tokio Olympia-Gold gewonnen hatte, kam in der Besetzung Max Rendschmidt, Max Lemke, Tom Liebscher, Jacob Schopf hinter der Ukraine ins Ziel.

Nach dem Weltcup in Posen entscheiden die Trainer, in welchen Besetzungen die deutsche Mannschaft bei den Saisonhöhepunkten an den Start geht. Vom 3. bis 7. August stehen die Weltmeisterschaften in Halifax/USA auf dem Programm. Anschließend folgt die Heim-EM in München (18. bis 21. August).