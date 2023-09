Torjäger Andrej Kramaric von der TSG Hoffenheim hat Kroatien in der EM-Qualifikation an die Tabellenspitze geschossen.

Torjäger Andrej Kramaric vom Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim hat Kroatien in der EM-Qualifikation an die Tabellenspitze geschossen und damit ein Stück näher zur Endrunde in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli 2024) gebracht. Der 32-Jährige erzielte in Jerewan gegen Gastgeber Armenien in der 13. Minute das 1:0 (1:0)-Siegtor.

Der WM-Dritte Kroatien löste damit die von Stefan Kuntz trainierte Türkei in Gruppe D an der Spitze ab. Beide Teams haben zehn Punkte auf dem Konto, Kroatien allerdings hat ein Spiel weniger bestritten. Kuntz, der in der Türkei angesichts schwankender Ergebnisse in der Kritik steht, wird als möglicher Kandidat für den vakanten Bundestrainerposten gehandelt.

Kroatien mit dem Leverkusener Josip Stanisic als weiterem Bundesligaprofi in der Startelf begann entschlossen und verdiente sich den Sieg, der angesichts einer drückenden Überlegenheit höher hätte ausfallen können. Der Neu-Wolfsburger Lovro Majer wurde in der 74. Minute eingewechselt.

Armenien, bei dem der Mönchengladbacher Grant-Leon Ranos von Beginn an zum Zuge kam, ist mit sieben Punkten nur noch Tabellendritter.