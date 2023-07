Rio-Weltmeister Toni Kroos (33) hält trotz der Krise der deutschen Fußball-Nationalmannschaft eine Wende unter Bundestrainer Hansi Flick (58) für möglich. "Ich traue es ihm absolut zu, nächstes Jahr ein gutes Turnier zu spielen", sagte Kroos im Interview mit RTL/ntv: "Aber klar: Wichtig ist, dass er einen Hebel findet durch den Form und Selbstvertrauen wiederkommen."

Die DFB-Elf sei ihrem Anspruch zuletzt nicht gerecht geworden. "Am Ende des Tages musst du als Deutschland auch Spiele gewinnen", sagte Kroos, der zuletzt seinen Vertrag bei Real Madrid noch einmal verlängert hat. An der Qualität der Spieler liege es laut des Mittelfeldstrategen nicht, dass das Flick-Team in fünf Länderspielen 2023 nur einen einzigen Sieg holte. "Ich kenne einen Großteil der Jungs und die sind deutlich besser als das, was an Ergebnissen zuletzt rausgekommen ist", sagte Kroos.

Kroos war nach dem Achtelfinal-Aus bei der EM 2021 aus der Nationalmannschaft zurückgetreten. Ein Comeback schließt er aus.