Lösbare Aufgaben für die deutsche Nationalmannschaft: Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann trifft bei der Heim-EM in der Vorrunde auf Schottland, Ungarn und die Schweiz. Das ergab die Auslosung am Samstagabend in der Hamburger Elbphilharmonie.

Als Gastgeber eröffnet der dreimalige Europameister das Turnier am 14. Juni in München gegen Schottland. Die weiteren Spiele finden in Stuttgart (19. Juni) gegen Ungarn und in Frankfurt/Main (23. Juni) gegen die Schweiz statt.