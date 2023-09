DFB-Sportdirektor Rudi Völler stimmt der scharfen Kritik von Matthias Sammer in den groben Linien zu. "Er ist mit seinen Aussagen oft sehr direkt, manchmal überzeichnet er auch ganz bewusst. Aber: Mit vielen Dingen hat er auch recht!", sagte der Weltmeister von 1990 dem RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Sammer hatte gesagt, der deutsche Fußball liege am Boden und befinde sich in seiner größten Krise. Deutschland sei nur noch Weltmeister darin, Ausreden zu suchen. Völler sitzt mit Sammer in der Task Force, die dem deutschen Fußball nach dem WM-Debakel in Katar wieder auf die Beine helfen soll.

Auch Hansi Flick schätzt Sammers klare Worte: "Für ihn ist immer das große Bild entscheidend – er brennt für die Sache. Es ist nicht immer bequem, aber immer gut, einen solch kritischen Geist dabeizuhaben", sagte der Bundestrainer.