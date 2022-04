Springreiter David Will, mit der deutschen Equipe Zweiter bei der EM 2021 in Riesenbeck, muss sich nach einem neuen Beritt umsehen.

Köln (SID) - Springreiter David Will, mit der deutschen Equipe Zweiter bei der EM 2021 in Riesenbeck, muss sich nach einem neuen Beritt umsehen. Der 14-jährige Holsteiner Wallach C-Vier, mit dem Will in den vergangenen 18 Monaten beachtliche Erfolge feierte, ist von seinen bisherigen Besitzern weiterverkauft worden. Über den neuen Eigentümer gibt es noch keine Angaben.

"Das ist sehr schade, es war ein Paar, bei dem wir uns viele Hoffnungen für die Zukunft gemacht haben", sagte Bundestrainer Otto Becker dem SID: "Mir tut es sehr leid für David, dass es so abrupt geendet ist, und natürlich sind wir alle traurig, dass dieses Pferd nicht mehr für Deutschland zur Verfügung steht."

Will schrieb bei Instagram, er sei "der Familie Rijkens extrem dankbar, dass sie mir die Chance gegeben haben, dieses fantastische Pferd eineinhalb Jahre lang zu reiten". Er wünsche C-Vier und seinem neuen Reiter "das Beste für die Zukunft".

Will tröstete sich mit einem Sieg über den Verlust seines besten Pferdes hinweg. Beim Einladungsturnier "Horses and Dreams" in Hagen am Teutoburger Wald gewann er mit der Stute Concordia ein Zeitspringen der Vier-Sterne-Tour.