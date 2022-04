Köln (SID) - Ringer Pascal Eisele winkt bei den Europameisterschaften in Budapest Bronze. Der WM-Dritte von 2017 kämpft in der Klasse bis 82 Kilogramm am letzten Wettkampftag gegen Jaroslaw Filtschakow (Ukraine) oder Burhan Akbudak (Türkei) um die Medaille. Eisele (29) war im Halbfinale an Gela Bolkwadse (Georgien) gescheitert.

Franz Richter (130 kg) unterlag am Samstag im kleinen Finale um Bronze hauchdünn mit 1:1 Punkten, sein Kontrahent Konsa Mäenpää (Finnland) gewann den Kampf aufgrund der zuletzt vergebenen Wertung. Etienne Kinsinger (63 kg) verlor seinen Bronzekampf gegen Olexander Hruschyn (Ukraine) 2:5. Richter und Kiesinger wurden jeweils Fünfter.