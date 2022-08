Weltmeister Oliver Zeidler hat der hohen Erwartungshaltung bei der Heim-EM in München nicht standgehalten und eine Medaille verpasst.

Oberschleißheim (SID) - Weltmeister Oliver Zeidler hat der hohen Erwartungshaltung bei der Heim-EM in München nicht standgehalten und eine Medaille verpasst. Im Einer-Finale auf der Regattastrecke in Oberschleißheim kam der Titelverteidiger nicht über den vierten Platz hinaus. Gold ging an den Niederländer Melvin Twellaar vor Stefanos Ntouskous aus Griechenland und Kristian Vasilev aus Bulgarien.

"Es ist natürlich hart. Bis 1700 m war es genau das Rennen, was ich mir vorgestellt habe, dann bin ich einfach geplatzt", sagte Zeidler. Bundestrainerin Brigitte Bielig versuchte, ihn aufzubauen: "Oliver wird das überstehen. Es ist eine große Kopf-Geschichte geworden, aber ich denke das wird er verkraften."

Der als Topfavorit gestartete Zeidler lag bis kurz vor dem Ziel noch in Führung, wurde dann jedoch noch von drei Konkurrenten überholt. Damit verpasste es der gebürtige Dachauer, 50 Jahre nach seinem Großvater Hans-Johann Färber, der bei den olympischen Spielen 1972 triumphiert hatte, ebenfalls Gold auf der Regattastrecke zu holen.