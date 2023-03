Kurz vor dem Start in die Qualifikation zur EM 2024 hat Schottlands Fußball-Nationaltrainer Steve Clarke seinen Vertrag bis zur WM 2026 verlängert.

London (SID) - Kurz vor dem Start in die Qualifikation zur EM 2024 hat Schottlands Fußball-Nationaltrainer Steve Clarke seinen Vertrag bis zur WM 2026 verlängert. Der 59-Jährige hatte 2019 den Job übernommen und die Schotten zur paneuropäischen EURO vor zwei Jahren sowie zuletzt zum Aufstieg in die A-Gruppe der Nations League geführt.

Als er das Aufgebot für die ersten Qualispiele am Samstag gegen Zypern und drei Tage später in Spanien bekannt gab, habe er mit seinen Assistenten darüber gesprochen, "wie die Qualität und die Tiefe des Kaders sich in vier Jahren entwickelt haben". Verbandschef Ian Maxwell lobte, dass Clarke "die Nation hinter einem erfolgreichen Nationalteam vereint" habe. Die Vertragsverlängerung sei deshalb eine der "einfachsten" Entscheidungen während seiner Amtszeit gewesen.