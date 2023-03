Köln (SID) - Luis de la Fuente hat als Trainer des dreimaligen Fußball-Europameisters Spanien einen Einstand nach Maß gefeiert. Der Nachfolger von Luis Enrique coachte die Furia Roja zum Auftakt der Qualifikation für die EM 2024 in Deutschland zu einem 3:0 (1:0) gegen Norwegen.

Im ersten Spiel nach dem enttäuschenden Achtelfinal-Aus bei der WM in Katar erzielten der Leipziger Dani Olmo (13.) und Joselu (84./85.) die Tore für die Spanier. De la Fuente, zuvor Trainer der U21, setzt auf Jugend, auf Rekordnationalspieler Sergio Ramos verzichtete er. Der 36-Jährige erklärte daraufhin seinen Rücktritt - ebenso wie Sergio Busquets, zuletzt Kapitän und der letzte verbliebene Weltmeister von 2010 im Team. Bei den Norwegern fehlte Torgarant Erling Haaland, der mit einer Leistenverletzung abgereist war.

Punkt- und torgleicher Tabellenführer gemeinsam mit Spanien in der Gruppe A ist Schottland nach dem 3:0 (1:0) gegen Zypern. Am Dienstag (20.45 Uhr/DAZN) ist de la Fuentes Team in Glasgow zu Gast.