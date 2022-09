Köln (SID) - Ela Aydin hat ein kleines Kapitel deutscher Taekwondo-Geschichte geschrieben. Die Sportsoldatin erkämpfte in Paris als erste Frau der Deutschen Taekwondo Union (DTU) eine Medaille bei einem Grand Prix. Zwei Jahre vor Beginn der Olympischen Spiele in der französischen Hauptstadt gewann Aydin am Freitag Bronze in der Klasse bis 49 kg.

"Ich habe so viel dafür trainiert, und jetzt ist der Knoten geplatzt. Jetzt habe ich diese Medaille, und Deutschland hat diese Medaille. Ich bin so glücklich", sagte Aydin (23). Im Kampf um Bronze hatte sie sich gegen die Olympiazweite Adriana Cerezo aus Spanien durchgesetzt.

Seit 2013 gibt es die Grand-Prix-Serie im Taekwondo, in der die besten 32 Athletinnen und Athleten jeder olympischen Gewichtsklasse gegeneinander antreten. Im Mai hatte Aydin, die in der Qualifikation für die Sommerspiele in Tokio knapp gescheitert war, in Manchester bereits EM-Bronze in der Klasse bis 53 kg gewonnen.