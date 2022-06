Leonie Adam aus Stuttgart hat bei den Europameisterschaften im Trampolinturnen in Rimini in der olympischen Einzeldisziplin den sechsten Platz belegt.

Rimini (SID) - Leonie Adam aus Stuttgart hat bei den Europameisterschaften im Trampolinturnen in Rimini in der olympischen Einzeldisziplin den sechsten Platz belegt. Der Sieg ging an Bryony Page aus Großbritannen vor der Georgierin Luba Golowina sowie Lea Labrousse ( Frankreich).