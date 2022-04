Köln (SID) - Sylvia Schenk (69) hat bei der Antikorruptionsorganisation Transparency International Deutschland wieder die Leitung der Arbeitsgruppe Sport übernommen. Das teilte Transparency am Dienstag mit. Die Frankfurter Rechtsanwältin hatte sich vor knapp einem Jahr aus persönlichen Gründen aus der Leitung zurückgezogen, aber weiterhin aktiv mitgearbeitet. Nun wurde Schenk erneut in die Führungsposition gewählt und vertritt Transparency Deutschland in nationalen und internationalen Gremien.

Die AG Sport beschäftigt sich unter anderem mit der Weiterentwicklung von Good Governance im deutschen Sport und ist auch an der Stakeholder-Initiative zur Einhaltung von Menschenrechten sowie zur Förderung von Vielfalt, Transparenz und Nachhaltigkeit rund um die Fußball-EM 2024 in Deutschland beteiligt.

Schenk hatte als Leichtathletin 1972 in München an den Olympischen Spielen teilgenommen. Als ihren Stellvertreter wählte die AG Sport den Münsteraner Journalisten Jochen Reinhardt.