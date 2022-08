München (SID) - Angeführt von den Stuttgarter Routiniers Kim Bui und Elisabeth Seitz haben die deutschen Kunstturnerinnen bei den European Championships in München einen glänzenden EM-Start hingelegt. Das Quintett des Deutschen Turner-Bund (DTB) übernahm im Mannschafts-Wettbewerb nach dem ersten von vier Durchgängen in der Qualifikation die Führung und dürfte einen Platz im Team-Finale am Samstag (14.00 Uhr) nahezu sicher haben.

Mit 156,750 Punkten lagen die Gastgeberinnen in der Münchner Olympiahalle zunächst vor den Niederlanden (155,464) sowie Österreich (146,863). Freudestrahlend verließen die Athletinnen von Beifall begleitet die traditionsreiche Arena.

Auch mit Blick auf die Gerätefinals am Sonntag erturnten sich die Schützlinge von Cheftrainer Gerben Wiersma exzellente Ausgangspositionen. Am Stufenbarren kamen Bui und Seitz jeweils auf 14,200 Zähler und könnten ebenso in den Kampf um die Medaillen eingreifen wie auch die ehemalige Weltmeisterin Pauline Schäfer-Betz sowie Emma Malewski (beide Chemnitz) am Schwebebalken.