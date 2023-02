Einen Tag nach der Enttäuschung am Pauschenpferd ist Nils Dunkel beim zum Weltcup gehörenden Turnier der Meister am Barren ins Finale geturnt.

Köln (SID) - Einen Tag nach der Enttäuschung am Pauschenpferd ist Nils Dunkel beim zum Weltcup gehörenden Turnier der Meister in Cottbus am Barren ins Finale geturnt. Der 29-Jährige, EM-Dritter am Pauschenpferd, belegte in der zweiten Qualifikation am Freitag mit 14,466 Punkten den fünften Rang.

"Ich bin auf jeden Fall super happy mit meiner Barrenübung, das macht meinen Fehler vom Pferd etwas wett", sagte Dunkel. Am Vortag hatte er nach einem technischen Fehler die Endrunde an seinem Spezialgerät verpasst.

Am Boden erreichte Weltcup-Debütantin Anna-Lena König als Siebte mit 13,000 Punkten das Finale. Lokalmatador Tom Schultze qualifizierte sich am Sprungtisch als Fünfter mit 14,566 Punkten für die Endrunde.

Bereits am Donnerstag hatten sich Europameisterin Elisabeth Seitz, Weltcup-Debütantin Meolie Jauch (beide Stufenbarren) und Milan Hosseini (Boden) ein Finalticket gesichert.

Das Turnier der Meister wird seit 50 Jahren ausgetragen, es ist der erste internationale Kunstturn-Höhepunkt in der vorolympischen Saison. Lukas Dauser, Vize-Weltmeister am Barren, ist nicht am Start, er laboriert noch an den Folgen einer Schulterverletzung.