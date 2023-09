Die deutsche U21-Nationalmannschaft ist angeführt von Youssoufa Moukoko mit einem Sieg in die Qualifikation zur EM 2025 gestartet.

Die deutsche U21-Nationalmannschaft ist angeführt von Youssoufa Moukoko mit einem Sieg in die Qualifikation zur EM 2025 gestartet. Die Auswahl von DFB-Trainer Antonio Di Salvo gewann im Kosovo mit 3:0 (0:0) und ist neben Polen das einzige Team ohne Verlustpunkt in Gruppe D.

Torjäger Moukoko von Borussia Dortmund (74./78.) erlöste die DFB-Elf in Pristina mit einem Doppelpack, der 18-Jährige steht nun bei acht Treffern in acht U21-Einsätzen. Colin Kleine-Bekel von Holstein Kiel setzte den Schlusspunkt (89.).

Damit startete Deutschland zum 13. Mal in Folge mit einem Sieg in die EM-Quali, den letzten Punktverlust hatte es 1998 (0:2 in der Türkei) gegeben.

Die EM 2025 findet in der Slowakei statt, nur die Gruppensieger lösen sicher das Ticket. Nächster deutscher Gegner ist am 13. Oktober Bulgarien, die weiteren Kontrahenten heißen Polen, Israel und Estland.