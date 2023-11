Die niederländische Fußball-Nationalmannschaft hat die Fahrkarte zu EURO 2024 in Deutschland gelöst.

Die niederländische Fußball-Nationalmannschaft hat die Fahrkarte zu EURO 2024 in Deutschland gelöst. Die Elftal gewann am Samstag 1:0 (1:0) gegen Irland in Amsterdam und ist mit 15 Punkten nicht mehr vom zweiten Platz zu verdrängen.

Der Hoffenheimer Wout Weghorst (12.) schoss das Siegtor für die Niederländer. Den direkten Vergleich mit Ex-Europameister Griechenland (12 Zähler) in der Gruppe B hat Oranje für sich entschieden. Die Niederländer holten 1988 bei der EURO in Deutschland den Titel.

In der Start-Elf von Bondscoach Ronald Koeman stand auch der Leipziger Xavi Simons. Der Leverkusener Jeremie Frimpong stand verletzungsbedingt nicht zur Verfügung.