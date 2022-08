Oberschleißheim (SID) - Oliver Zeidler ist erfolgreich in die Ruder-Europameisterschaften gestartet. Der Titelverteidiger gewann seinen Vorlauf auf der Regattastrecke in Oberschleißheim souverän vor dem Bulgaren Kristian Wassilew und zog damit direkt ins Halbfinale am Samstag ein. Die Medaillen im Einer werden am Sonntag vergeben.