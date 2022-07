Frankfurt am Main (SID) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss auf seinen wichtigsten Härtetest vor dem Saisonstart verzichten. Das für Samstag geplante Testspiel gegen Ajax Amsterdam wurde wegen zahlreicher Coronafälle beim niederländischen Meister "aus Sicherheitsgründen" abgesagt. Stattdessen absolviert der Sieger der Europa League am geplanten Spielort in Grödig/Österreich eine Trainingseinheit.

Im letzten Test trifft die SGE am Mittwoch auf den Südwest-Regionalligisten Astoria Walldorf. Pflichtspielpremiere ist am 1. August im DFB-Pokal beim Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Magdeburg, vier Tage später wartet zum Bundesligastart der Kracher gegen Bayern München.