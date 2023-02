Monaco (SID) - Trainer Xabi Alonso vom Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen hat das nervenaufreibende Weiterkommen ins Achtelfinale der Europa League im Kreise seiner Liebsten genossen. "Meine Familie war hier, wir haben diesen schönen Moment geteilt. Aber jetzt bin ich schon wieder fokussiert auf die Arbeit", sagte der Spanier am Morgen nach dem 5:3 im Elfmeterschießen bei der AS Monaco und ergänzte: "Wir hatten keine Zeit zu feiern."

Alonso absolviert mit der Werkself am Freitag noch eine Trainingseinheit im Fürstentum, ehe es am Samstag mit dem Flieger nach Basel geht. Dort bereiten sich die Leverkusener auf das wichtige Bundesligaspiel am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) beim SC Freiburg vor.

Bayers Achtelfinalgegner wird am Freitag bei der Auslosung in Nyon ermittelt.