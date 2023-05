Für Bayer Leverkusens Trainer Xabi Alonso ist das Halbfinale in der Europa League auch an der Seitenlinie ein Highlight.

Für Bayer Leverkusens Trainer Xabi Alonso ist das Halbfinale in der Europa League auch an der Seitenlinie ein Highlight. Bei der AS Rom trifft der Spanier auf seinen einstigen Trainer bei Real Madrid, Jose Mourinho. "Ich habe von ihm gelernt, ein Leader zu sein und eine Mannschaft zu überzeugen", sagte Alonso vor dem Hinspiel in der Ewigen Stadt am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL).

Drei schöne Jahre habe er mit Lehrmeister Mourinho bei den Königlichen verbracht. Doch wenn der Anpfiff ertöne, trete dies natürlich in den Hintergrund. "Dann bleibe ich auf den Platz fokussiert", betonte Alonso.

Der Werkself winkt das erste europäische Finale seit 2002 - und dafür soll im Stadio Olimpico der Grundstein gelegt werden. "Wir brauchen unsere beste Leistung, eine fast perfekte Leistung", betonte Alonso.

Die Vorfreude vor der schweren Hürde in der italienischen Hauptstadt ist groß. "Ich freue mich riesig auf das Spiel und die Stimmung", sagte Kapitän und Keeper Lukas Hradecky. Mehr als 70.000 Fans werden zum Olympiastadion pilgern, darunter 2.500 mitgereiste Bayer-Anhänger - beim Conference-League-Sieger erwartet die Werkself ein Hexenkessel.

Personell muss Alonso kurzfristig auf Karim Bellarabi verzichten. Der Flügelspieler verletzte sich am Mittwoch beim Abschlusstraining in der BayArena und trat die Reise nach Rom erst gar nicht an. "Wir wissen noch nicht, wie schlimm es ist", sagte Alonso. Auch der bereits länger verletzte Torjäger Patrik Schick steht nicht im Kader. "Alle anderen sind fit für morgen", erklärte der Bayer-Coach.