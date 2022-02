Leverkusen (SID) - Bayer Leverkusen hat im Kampf um die Champions League einen wichtigen Sieg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane gewann gegen Abstiegskandidat Arminia Bielefeld hochverdient mit 3:0 (1:0).

Durch den dritten Heimsieg in Folge festigte die Werkself Platz drei und hat weiterhin vier Punkte Puffer auf die Europa-League-Plätze. Bielefeld trennt als 14. weiter drei Zähler vom Relegationsrang.

Lucas Alario (30.), der den verletzten Top-Torjäger Patrik Schick (Muskelfaserriss) als Sturmspitze ersetzte, erzielte die Führung für die Werkself. Nach der Pause erhöhte Moussa Diaby (57.) mit einer sehenswerten Einzelaktion, er sorgte auch mit seinem zwölften Saisontor für den Endstand (81.).

Vor dem Anpfiff gab es eine Gedenkminute wegen des Angriffskriegs Russland auf die Ukraine. Beide Mannschaften stellten sich währenddessen gemeinsam im Mittelkreis auf. In der Nordkurve wurde zudem ein Banner mit der Aufschrift "Stay Strong Ukraine" hochgehalten.

Leverkusen, das Seoane nach dem 2:3 in Mainz vergangene Woche in der Startelf auf fünf Positionen umstellte, drückte der Partie von Beginn an den Stempel auf. Bereits nach dem wunderschön durch Jungstar Florian Wirtz eingeleiteten ersten Angriff vertändelte Paulinho im Eins-gegen-Eins gegen den herauseilenden Bielefelder Keeper Stefan Ortega den Ball (2.). Wenige Momente später setzte Charles Aranguiz einen Fernschuss neben das Tor.

Bielefeld kam zunächst nur einmal in den Genuss eines Torabschlusses. Mit dem Volleyschuss von Sebastian Vasiliadis hatte Bayer-Kapitän und Torhüter Lukas Hradecky keine Probleme.

Leverkusen drängte in der Folge auf die völlig verdiente Führung: Paulinho (7.), Alario per Kopf (14.) und nochmals Paulinho (24.) per Hacke vergaben gute Möglichkeiten.

Besser machte es dann Alario, der nach einer Fuß-Hand-Weitergabe von Paulinho aus kurzer Distanz einnetzte. Nach kurzem Videostudium in Köln gab Schiedsrichter Martin Petersen den Treffer.

Bielefeld zeigte sich davon nicht geschockt, Fabian Kunze schoss nur hauchzart am Tor vorbei (39.). Im Gegenzug parierte Ortega gegen Alario stark.

Nach dem Seitenwechsel traf Alario erneut, allerdings aus einer Abseitsstellung heraus. Dann hatte Bayer Glück: Der eingewechselte Bryan Lasme entlief Abwehrchef Jonathan Tah und scheiterte aus spitzem Winkel an Hradecky (50.). Ebenso hatte Hradecky drei Minuten später keine Probleme mit einem Schuss von Alessandro Schöpf.

Mitte der zweiten Halbzeit zerstörter Flügelflitzer Diaby die letzten Hoffnungen der zuvor deutlich stärker werdenden Arminen auf Punkte in der BayArena.