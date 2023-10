Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen steht in der Europa League vor der wohl härtesten Aufgabe in der Gruppenphase.

Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen steht in der Europa League vor der wohl härtesten Aufgabe in der Gruppenphase. "Beide Mannschaften haben sechs Punkte. Wir wissen, wie wichtig das Spiel morgen ist. Mit einem Sieg sind wir fast qualifiziert", sagte Trainer Xabi Alonso vor dem Duell mit dem aserbaidschanischen Meister Qarabag Agdam am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) mit Blick auf einen vorentscheidenden Schritt Richtung K.o.-Phase.

Eine Mega-Rotation wie zuletzt beim 2:1 in Norwegen bei Molde FK schloss Alonso nicht aus. "Wir haben einen breiten Kader, alle sind bereit, keiner verletzt", sagte der 41-Jährige: "Wir haben drei englische Wochen in Folge vor uns, aber das wichtigste Spiel ist morgen. Wir werden eine gute Mannschaft aufbieten."

Gegen den Herausforderer um den Gruppensieg in der Gruppe H wird Alonso im Tor wieder auf Neuzugang Matej Kovar setzen, der auch in Molde und zum Auftakt gegen BK Häcken (4:0) zum Einsatz kam. Stürmer Patrik Schick könnte 231 Tage nach seinem letzten Spiel sein Comeback feiern.

Historischer Saisonstart, zehn Siege aus den ersten elf Pflichtspielen - und doch heben Jonas Hofmann und seine Teamkollegen nicht ab. "Es ist wichtig, die Spannung hochzuhalten. Das ist der Schlüssel in diesen Spielen", sagte der Nationalspieler: "Die Gruppe ist nicht ganz so attraktiv, wir wollen sie gewinnen. Auch solche Spiele können dich aus der Bahn bringen, das soll auf gar keinen Fall passieren."