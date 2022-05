Der hr wird am Donnerstag im Falle eines Europa-League-Triumphes von Eintracht Frankfurt den Empfang des Teams live übertragen.

Frankfurt am Main (SID) - Der Hessische Rundfunk (hr) wird am Donnerstag im Falle eines Europa-League-Triumphes von Eintracht Frankfurt im Endspiel in Sevilla gegen die Glasgow Rangers den Empfang der Mannschaft live übertragen. Von 17.55 bis 21.00 Uhr ist ein "Heimspiel extra" geplant, sollten die Hessen nach 42 Jahren wieder einen Europacup-Titel holen.

Im Livestream auf hessenschau.de sowie im hr-fernsehen werden der Empfang des Teams mit der Ankunft am Flughafen über einen geplanten Autokorso in die Innenstadt bis hin zur Feier im Kaisersaal und auf dem Römerbalkon zu sehen sein. Die Ankunft der Eintracht-Mannschaft am Donnerstag aus Sevilla ist für 18.00 Uhr auf dem Rhein-Main-Flughafen geplant.

Der hr plant den Einsatz von zahlreichen Kameras, unter anderem aus einem Helikopter und von vier Motorrädern aus wird der Weg des Eintracht-Trosses von der Landung in Frankfurt bis zum Römer eng begleitet. Ralf Scholt moderiert die Sondersendung, Florian Naß kommentiert die Ereignisse rund um den Empfang.