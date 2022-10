Fußball-Bundesligist VfL Bochum muss im Kellerduell am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim VfB Stuttgart Kostas Stafylidis ersetzen.

Bochum (SID) - Fußball-Bundesligist VfL Bochum muss im Kellerduell am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim VfB Stuttgart Kostas Stafylidis ersetzen. Bei dem Profi wurde eine Corona-Infektion nachgewiesen, er fällt damit aus.

Der zuletzt ebenfalls an Corona erkrankte Kevin Stöger kehrt hingegen zurück. "Das freut mich. Er hatte ein, zwei Tage Symptome, aber er ist jetzt fit", sagte VfL-Coach Thomas Letsch am Donnerstag.

Die Westfalen wollen den Schwung vom 3:0-Erfolg gegen Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt am vergangenen Samstag mitnehmen. "Es ist etwas Besonderes für mich, beim VfB anzutreten. Es gibt viele Familienmitglieder, die in der Region leben und auch am Samstag im Stadion sind. Ich freue mich sehr auf dieses Spiel", sagte Letsch auf der Pressekonferenz. Die Schwaben hatten Anfang der Woche Coach Pellegrino Matarazzo freigestellt.